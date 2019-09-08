Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.

«В жизни нам приходится жить с сожалениями, с неудачными сделками. Одной из таких сделок был Месси. Когда мы подписали контракт с Сеском Фабрегасом в 2003 году, мы контактировали с Лео Месси. В то время, когда мы были на уровне „Барселоны“, мы могли создавать сильные молодёжные команды с хорошими игроками. С Месси, Пике и Фабрегасом, которые выделялись в те годы, мы могли бы сделать отличную команду. Пике и Фабрегас в итоге приехали в Англию, но Месси остался в Испании. Это правда, что мы интересовались им, но теперь он неприкасаемый игрок», — приводит слова Венгера beIN Sports.