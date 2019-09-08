Дзюба и Лунёв посоревновались друг с другом в исполнении пенальти

Футболисты «Зенита» и сборной России вратарь Андрей Лунёв и нападающий Артём Дзюба устроили соревнование по пробитию 11-метровых ударов, сообщает пресс-служба национальной команды.
Победитель наносил проигравшему 10 щелбанов по носу. Лунёв и Дзюба провели четыре круга и трижды сильнее оказался форвард.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале сборной России.
В данный момент сборная России ведёт подготовку к матчу 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана. Встреча состоится завтра, 9 сентября, в Калининграде и начнётся в 21:45 мск. В первом круге россияне обыграли казахстанцев на выезде со счётом 4:0.
Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Казахстан (7) — на 3-м месте.
- 8 сентября 2019
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