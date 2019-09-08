Два гола и ассист Мхитаряна принесли Армении победу над Боснией и Герцеговиной

Сборная Армении одержала победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Ереване на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна». Итоговый счёт матча — 4:2.
Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи. Ворота гостей после передачи Тиграна Барсегяна поразил Генрих Мхитарян. Через 10 минут Эдин Джеко с паса Амера Гояка восстановил равновесие. На 66-й минуте Мхитарян во второй раз вывел свою команду вперёд. Ассистировал ему Оганес Амбарцумян. Через четыре минуты счёт снова стал равным. После паса Зеада Колашинаца забил Гояк. Однако на 77-й минуте Амбарцумян принёс победу сборной Армении. Результативная передача на счету Мхитаряна. Точка в матче была поставлена на 90+5-й минуте. Хавбек гостей Стипе Лончар поразил ворота своей команды.
- 8 сентября 2019
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