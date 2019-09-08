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Два гола и ассист Мхитаряна принесли Армении победу над Боснией и Герцеговиной

Два гола и ассист Мхитаряна принесли Армении победу над Боснией и Герцеговиной
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Армении одержала победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Ереване на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна». Итоговый счёт матча — 4:2.

Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи. Ворота гостей после передачи Тиграна Барсегяна поразил Генрих Мхитарян. Через 10 минут Эдин Джеко с паса Амера Гояка восстановил равновесие. На 66-й минуте Мхитарян во второй раз вывел свою команду вперёд. Ассистировал ему Оганес Амбарцумян. Через четыре минуты счёт снова стал равным. После паса Зеада Колашинаца забил Гояк. Однако на 77-й минуте Амбарцумян принёс победу сборной Армении. Результативная передача на счету Мхитаряна. Точка в матче была поставлена на 90+5-й минуте. Хавбек гостей Стипе Лончар поразил ворота своей команды.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 6-й тур
08 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Армения
Окончен
4 : 2
Босния и Герцеговина
1:0 Мхитарян – 3'   1:1 Джеко – 13'   2:1 Мхитарян – 66'   2:2 Гояк – 70'   3:2 Амбарцумян – 77'   4:2 Лончар – 90+5' (автогол)
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