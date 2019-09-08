Бэйл: не тратил бы своё время, если бы Уэльс не имел шансов выйти на Евро-2020

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о шансах валлийской национальной команды пробиться в финальную стадию Евро-2020.

«Если бы у нас не было шансов, то меня бы здесь не было, я бы не тратил своё время впустую. Я люблю претендовать на участие в крупных турнирах. После того как я почувствовал, что такое чемпионат Европы 2016 года, теперь хочу испытывать это снова.

Мы по-прежнему уверены, что можем пробиться на Евро-2020. Надеюсь, что фанаты так же верят в нас и окажут нам всю необходимую поддержку, потому что они наш 12-й игрок. Они дают нам дополнительную энергию, которая нам нужна на поле", — приводит слова Бэйла FourFourTwo.

Уэльс, набрав шесть очков, занимает 3-е место в группе Е.