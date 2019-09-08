Бэйл: не тратил бы своё время, если бы Уэльс не имел шансов выйти на Евро-2020
Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о шансах валлийской национальной команды пробиться в финальную стадию Евро-2020.
«Если бы у нас не было шансов, то меня бы здесь не было, я бы не тратил своё время впустую. Я люблю претендовать на участие в крупных турнирах. После того как я почувствовал, что такое чемпионат Европы 2016 года, теперь хочу испытывать это снова.
Мы по-прежнему уверены, что можем пробиться на Евро-2020. Надеюсь, что фанаты так же верят в нас и окажут нам всю необходимую поддержку, потому что они наш 12-й игрок. Они дают нам дополнительную энергию, которая нам нужна на поле", — приводит слова Бэйла FourFourTwo.
Уэльс, набрав шесть очков, занимает 3-е место в группе Е.
Бэйл: в «Реале» меня сделали козлом отпущения. Не скажу, что я счастлив на поле
- 8 сентября 2019
-
19:16
-
19:13
-
18:56
-
18:51
-
18:37
-
18:35
-
18:17
-
18:14
-
17:55
-
17:53
-
17:38
-
17:35
-
17:23
-
17:09
-
17:01
-
16:49
-
16:43
-
16:29
-
16:27
-
16:02
-
15:53
-
15:36
-
15:24
-
15:19
-
15:13
-
15:09
-
14:58
-
14:55
-
14:38
-
14:36
-
14:31
-
14:28
-
14:26
-
14:15
-
14:03
Партнерский контент