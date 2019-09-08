«Барселона» потеряла двух игроков из-за травм, полученных ими в сборных командах
Сразу два игрока «Барселоны» получили травмы во время пребывания в расположении своих сборных, сообщает El Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, Нелсон Семеду не смог завершить матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сербии из-за полученного удара по правой лодыжке. Впрочем, проведённое медицинское обследование не выявило у него серьёзного повреждения.
Ещё одну травму получил защитник сине-гранатовых Самуэль Юмтити. Француз в расположении своей сборной получил ушиб правой ноги. Игрок уже отправился в клуб, где он пройдёт медицинское обследование. Соответственно он не примет участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Андоррой (10 сентября).
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