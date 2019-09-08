Испания — Фареры: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 8 сентября в 21:45
Сегодня, 8 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Испании и Фарерских островов. Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Молихон» в Хихоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Фарерские острова.
Обслужит встречу польская бригада арбитров во главе с Кшиштофом Якубиком. В роли его ассистентов выступят Радослав Сейка и Аркадиуш Вуйцик. Резервный рефери — Бартош Франковски.
В турнирной таблице группы F сборная Испании занимает 1-е место, набрав в пяти матчах 15 очков. Национальная команда Фарерских островов (0) — на последнем, 6-м месте.
С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
Испания – Фарерские Острова: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020
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