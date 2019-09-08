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Защитник «Интера»: Конте — это Месси среди тренеров

Защитник «Интера»: Конте — это Месси среди тренеров
Футбол / Италия 0

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился мнением о наставнике миланского клуба Антонио Конте.

«Все восторженно отзывались о Конте, и теперь я получил подтверждение, насколько он велик. Конте — это Месси среди тренеров. Он феноменален, у него исключительные футбольные идеи, и он всегда хочет идти в атаку. График тренировок у Конте очень жёсткий, но при Гасперини был такой же, когда я играл за «Аталанту».

Разница была в том, что летом мы тренировались в Китае, где была невероятная влажность, это заставило меня сильно страдать. Но необходимо соответствовать растущему уровню игры.

Не буду отрицать, что мы хотим изменить расклад сил в Серии А. У нас есть тренер и команда, чтобы сделать это. Но мы должны доказывать это от матча к матчу", — приводит слова Бастони Football Italia со ссылкой La Gazzetta dello Sport.

Конте вошёл в историю «Интера», победив в дебютном матче с разницей в 4 мяча
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