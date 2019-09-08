Фернандо прокомментировал задержание своего водителя в России в июне

Бывший полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо прокомментировал задержание своего водителя Робсона Оливейры в июне в России за ввоз в страну наркотических веществ.

«С самого начала, когда его задержали в аэропорту, я говорил, что это было лекарство для моего тестя. Мы сразу же предоставили медицинскую карту, рецепт и паспорт моего тестя — всё необходимое, чтобы доказать, что лекарство предназначалось для моего тестя, потому что лекарство действительно было необходимо ему. Мы никогда не скрывали ничего подобного. Я открыто сейчас заявляю — лекарство предназначалось моему тестю», — приводит слова Фернандо Globo Esporte.

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года. Ранее он защищал цвета «Гремио», донецкого «Шахтёра» и «Сампдории». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.