Ярошик — о переходе Крала: за такие деньги в клубе сами собрали ему чемодан

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о переходе соотечественника Алекса Крала в «Спартак» из «Славии» за € 12 млн.

«Я знаю Крала недолго, потому что он недолго играет в футбол. Он недавно появился на футбольных полях в Чехии как игрок взрослой команды. Он сыграл около 45 матчей в чемпионате Чехии. Не все в стартовом составе. Если ты переходишь в такой большой клуб, как ЦСКА или „Спартак“, то будет тяжело. Конечно, он талантливый игрок, в этом нет сомнений.



Когда приходят и дают такие большие деньги за молодого чешского игрока, то в клубе сами упакуют его бутсы и соберут чемодан. Конечно, все футболисты, и я тоже, мечтают играть в Западной Европе. Я благодарен России, там я сделал большой шаг вперёд. Так что я не могу сказать, что для Крала это шаг назад.



Крал играет не только на позиции шестёрки. Я также видел его игру на позициях восьмёрки и десятки. Он может сыграть и центрального защитника. В этом Крал похож на меня, потому что в его возрасте я тоже мог играть на разных позициях. Но я всегда мечтал быть играть на позиции шестёрки. Но потом в ЦСКА я хотел играть уже чуть ближе к чужим воротам, потому что в ЦСКА тогда была шестёрка лучше меня — Рахимич. Поэтому приходилось самому выдвигаться вперёд», — сказал Ярошик в интервью YouTube-каналу «Маза Вишневского».