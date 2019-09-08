«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче

Сегодня, 8 сентября, московское «Динамо» сыграло вничью в товарищеском матче с латвийским РФШ. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте. Сергей Паршивлюк сделал кросс в район одиннадцатиметровой отметки, Максимилиан Филипп не сумел подстроиться под подачу, зато мяч прилетел точно на ногу Н'Жье, который ударом низом в касание поразил дальний угол ворот соперника. Латвийская команда отыгралась на 75-й минуте. В результате контратаки ворота «Динамо» поразил Седрик Куадио.

«Динамо» — РФШ — 1:1

Голы: Н'Жье, 41 — Куадио, 75.

"Динамо": Лещук, Ордец, Рыков, Паршивлюк (Морозов, 46), Плиев (Калинин, 46), Хильемарк, Юсупов, Филипп (Игбун, 46), Жоаозиньо (Рауш, 46), Н'Жье (Кардозу, 46), Панченко.