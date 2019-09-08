Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды, сообщает официальный сайт красно-белых.
«В ходе занятия получил повреждение голкипер Александр Селихов. Во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности вратарь травмировал ахиллово сухожилие. По предварительной информации от медицинского штаба, речь идёт о его частичном повреждении. В ближайшее время Селихов пройдёт дополнительное обследование, по результатам которого определится тактика дальнейшего лечения», — говорится в заявлении «Спартака».
После 8 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 6-е место. В активе красно-белых 14 очков. В следующем туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Уралом». Игра состоится 14 сентября.
- 8 сентября 2019
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