Видео: к отелю сборной России пришёл фанат с иконой Дзюбы
Большая группа российских болельщиков поприветствовала игроков сборной России, которые разместились в отеле Калининграда.
Один из фанатов подарил нападающему «Зенита» и российской национальной команды Артёму Дзюбе икону с его изображением.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время сборная России ведёт подготовку к матчу 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана. Встреча состоится завтра, 9 сентября, в Калининграде на одноимённом стадионе, и начнётся в 21:45 мск. В первом круге россияне обыграли казахстанцев на выезде со счётом 4:0.
Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Казахстан (7) — на 3-м месте.
Дзюба и Лунёв посоревновались друг с другом в исполнении пенальти
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