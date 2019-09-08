«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче

«Ростов» разгромил в товарищеском матче сборную Сирии. Итоговый счёт встречи — 3:0.

Все голы в матче были забиты в первом тайме. Дублем в составе жёлто-синих отметился Арсений Логашов. Ещё один гол на счету Александра Саплинова.

Интересно, что на 9-й минуте встречи красную карточку получил Мацей Вилюш. Вместо него на поле вышел Евгений Чернов.

«Ростов» — Сирия — 3:0

Голы: Логашов, 14; Логашов, 27; Саплинов, 39.

"Ростов": Бабурин (Песьяков, 46), Козлов (Черкес, 36), Вилюш (Чернов, 12), Ведерников, Логашов, Маляров, Саплинов, Глебов (Безруков, 46), Байрамян (Осинов, 46), Прошляков (Гогричиани, 46), Долгов.

Удаление: Вилюш, 9 («Ростов»).

В турнирной таблице РПЛ после 8 туров «Ростов» занимает 3-е место. В активе команды 17 очков.