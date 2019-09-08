Тренер «Химок» после матча с «Торпедо» закончил пресс-конференцию за 10 секунд

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев был предельно краток после поражения команды в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Торпедо» (0:1). Пресс-конференция специалиста продлилась не более 10 секунд.

«Очень интересная игра двух лидеров ФНЛ. Первый тайм за «Торпедо», второй – за нами. Поздравляю соперников с тремя очками. Если вопросов нет, до свидания, всего хорошего», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Единственный гол был забит на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал защитник московского клуба Сергей Божин, замкнувший подачу со стандарта.



«Торпедо», набрав 31 очко, лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки» (27) — на 2-м месте.