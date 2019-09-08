Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Химок» после матча с «Торпедо» закончил пресс-конференцию за 10 секунд

Тренер «Химок» после матча с «Торпедо» закончил пресс-конференцию за 10 секунд
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев был предельно краток после поражения команды в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Торпедо» (0:1). Пресс-конференция специалиста продлилась не более 10 секунд.

«Очень интересная игра двух лидеров ФНЛ. Первый тайм за «Торпедо», второй – за нами. Поздравляю соперников с тремя очками. Если вопросов нет, до свидания, всего хорошего», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Единственный гол был забит на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал защитник московского клуба Сергей Божин, замкнувший подачу со стандарта.

«Торпедо», набрав 31 очко, лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки» (27) — на 2-м месте.

«Торпедо» обыграло «Химки» в матче лидеров ФНЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент