Тренер «Химок» после матча с «Торпедо» закончил пресс-конференцию за 10 секунд
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев был предельно краток после поражения команды в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Торпедо» (0:1). Пресс-конференция специалиста продлилась не более 10 секунд.
«Очень интересная игра двух лидеров ФНЛ. Первый тайм за «Торпедо», второй – за нами. Поздравляю соперников с тремя очками. Если вопросов нет, до свидания, всего хорошего», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Единственный гол был забит на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал защитник московского клуба Сергей Божин, замкнувший подачу со стандарта.
«Торпедо», набрав 31 очко, лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки» (27) — на 2-м месте.
«Торпедо» обыграло «Химки» в матче лидеров ФНЛ
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