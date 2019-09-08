Тренер «Торпедо»: матч с «Химками» оправдал ожидания

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Химками» (1:0).



«Начнём с главного — игра оправдала ожидания. Специалисты и болельщики ожидали именно такого футбола. Он получился, держал в напряжении оба тайма. Достойная победа, мы поблагодарили ребят за самоотдачу и желание. «Химки» — достойный соперник, неслучайно находится в лидирующей группе. Но мы сегодня – молодцы. То, что не смогли другие, мы сделали. Обыграли «Химки», нанесли им первое поражение в сезоне.



Что касается возможного выхода в Премьер-Лигу, то давайте решать локальные задачи, нам это нравится. Двигаемся от игры к игре. В каждом матче хотим побеждать», — передаёт слова Савичева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Тренер «Химок» после матча с «Торпедо» закончил пресс-конференцию за 10 секунд