Швейцария разгромила Гибралтар, Грузия и Дания сыграли вничью

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швейцарии разгромила национальную команду Гибралтара со счётом 4:0. Встреча состоялась в Сьоне на стадионе «Турбийон». Обслуживал матч чешский арбитр Павел Орел.
Счёт был открыт на 37-й минуте. Автором гола стал Денис Закария, которому ассистировал Гранит Джака. На 43-й минуте преимущество хозяев увеличил Адмир Мехмеди с передачи Фабиана Шёра. Перед самым свистком на перерыв счёт до крупного довёл Рикардо Родригес. В концовке матча четвёртый гол забил Марио Гавранович.
Швейцария, набрав восемь очков, занимает третье место в турнирной таблице группы D. Гибралтар (0) — на последнем, 5-м месте в таблице.
Также завершился ещё один матч в группе D. Сборные Грузии и Дании сыграли вничью со счётом 0:0.
- 8 сентября 2019
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