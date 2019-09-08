Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Румыния обыграла Мальту благодаря голу Пушкаша

Румыния обыграла Мальту благодаря голу Пушкаша
Футбол / Евро-2020 0

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Румынии обыграла национальную команду Мальты со счётом 1:0. Встреча состоялась в Плоешти на стадионе «Илие Оанэ». Обслуживал матч хорватский арбитр Дуйе Струкан. В качестве его ассистентов выступили Горан Перица и Ведран Джурак.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором забитого мяча стал Георге Пушкаш. Голевой передачей отметился Янис Хаджи.

Румыния, набрав 10 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице группы F. Мальта (3) — на 5-м месте в таблице.

В следующем туре румынская национальная команда на выезде встретится со сборной Фарерских островов, а Мальте предстоит домашний матч со Швецией. Оба матча состоятся 12 октября.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 6-й тур
08 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
1 : 0
Мальта
1:0 Пушкаш – 47'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент