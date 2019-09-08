Румыния обыграла Мальту благодаря голу Пушкаша
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Румынии обыграла национальную команду Мальты со счётом 1:0. Встреча состоялась в Плоешти на стадионе «Илие Оанэ». Обслуживал матч хорватский арбитр Дуйе Струкан. В качестве его ассистентов выступили Горан Перица и Ведран Джурак.
Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором забитого мяча стал Георге Пушкаш. Голевой передачей отметился Янис Хаджи.
Румыния, набрав 10 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице группы F. Мальта (3) — на 5-м месте в таблице.
В следующем туре румынская национальная команда на выезде встретится со сборной Фарерских островов, а Мальте предстоит домашний матч со Швецией. Оба матча состоятся 12 октября.
- 8 сентября 2019
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