Румыния обыграла Мальту благодаря голу Пушкаша

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Румынии обыграла национальную команду Мальты со счётом 1:0. Встреча состоялась в Плоешти на стадионе «Илие Оанэ». Обслуживал матч хорватский арбитр Дуйе Струкан. В качестве его ассистентов выступили Горан Перица и Ведран Джурак.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором забитого мяча стал Георге Пушкаш. Голевой передачей отметился Янис Хаджи.

Румыния, набрав 10 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице группы F. Мальта (3) — на 5-м месте в таблице.

В следующем туре румынская национальная команда на выезде встретится со сборной Фарерских островов, а Мальте предстоит домашний матч со Швецией. Оба матча состоятся 12 октября.