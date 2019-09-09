Кикнадзе: Мурило — бизнес-проект с расчётом на продажу через 2-3 года

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, зачем клуб приобрёл защитника Мурило Серкейру.

«На трансферном комитете обсуждался вопрос при Юрии Палыче. Решение запротоколировано: мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов. У меня было прямое поручение. Что значит: Мурило – бизнес-проект? Мы его взяли с расчётом на продажу через 2-3 года.

У меня была объёмная информация по этому игроку. Кстати, в прошлом году Желько Тадич предлагал «Локомотиву» этого же игрока. Сейчас можно сколько угодно писать в сети, что купили и посадили его на скамейку – пустая трата денег. Хотя игры с «Ростовом» и «Динамо» показали, что нам нужны быстрые защитники. А впереди Лига чемпионов. Мы создали возможность для тренеров, а пользоваться ею или нет – решать тренерского штабу. Но я никогда в жизни не скажу Сёмину, что кого-то надо поставить в состав. Если вдруг Мурило не заиграет, то мы как минимум эти деньги вернём», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Полностью интервью с Василием Кикнадзе читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.