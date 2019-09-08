Просинечки покинул пост наставника сборной Боснии после поражения от Армении
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки принял решение уйти в отставку после поражения своей команды в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Армении (2:4).
«Я разговаривал со всеми и решил уйти в отставку. Когда я возглавил команду, то верил, что мы сумеем пробиться на Евро-2020. Но нам не удалось это сделать. Теперь мой преемник успеет подготовить команду к Лиге наций. Я больше не тренер.
Армения заслуженно победила, я поздравляю соперника. У нас тоже были шансы, но мы сыграли не на уровне. Они больше хотели победить», — приводит слова Просинечки сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины.
Босния и Герцеговина, набрав семь очков, занимает 4-е место в турнирной таблице группы J.
Два гола и ассист Мхитаряна принесли Армении победу над Боснией и Герцеговиной
- 8 сентября 2019
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