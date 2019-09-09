Кикнадзе: последний раз на переговорах оценил Миранчуков в € 85 млн

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.
«Жду ли я, что за Миранчуков предложат 100 млн? Неплохая идея. Последняя цифра, которую я объявил в переговорах с серьёзным клубом, – € 85 млн.
Головина продали за 30, а они вполне сопоставимы по уровню? Кто это вам сказал? Если серьёзно, то есть два аспекта, Юрий Павлович тоже об этом говорил. Если ребятам и уходить, то либо в серьёзный клуб, либо в клуб, который станет мостиком к этому серьёзному клубу. И точно уходить за очень большие деньги.
Если один из Миранчуков уйдёт, то за бóльшие деньги, нежели Головин. Постараемся это сделать. Скорее всего, ребята будут уходить за рубеж», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».
- 9 сентября 2019
-
10:26
-
10:26
-
10:08
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:17
-
06:40
-
06:19
-
05:58
-
04:05
-
03:25
-
02:45
-
02:29
-
01:55
-
01:25
-
01:05
-
00:57
-
00:38
-
00:15
-
00:13
-
00:00
- 8 сентября 2019
-
23:59