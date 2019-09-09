Кикнадзе — о Рибери: до обсуждения условий мы не дошли

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о переговорах по трансферу французского полузащитника Франка Рибери, который в итоге перешёл в «Фиорентину».



«С Рибери мы поужинали вместе. Я долго работаю в спорте как сотрудник медиа, и у меня осталось много контактов. У Рибери есть свои плюсы. Он волевой игрок, который может укрепить команду. Но возрастной. Если доходит до конкретных разговоров, всё и всегда обсуждается с Юрием Палычем Сёминым. У нас с Рибери была предварительная встреча. Очень интересная и содержательная, но до обсуждения условий мы не дошли», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Василий Кикнадзе в гостях у «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

Полностью интервью с Василием Кикнадзе читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.