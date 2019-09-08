Марадона: мне нравится зарабатывать деньги тяжёлым трудом
Аргентинский специалист Диего Марадона прокомментировал своё назначение на пост главного тренера команды «Химнасия и Эсгрима».
«Я не волшебник и хочу работать. Мне нравится зарабатывать деньги тяжёлым трудом, как я делал это всю жизнь», — приводятся слова Марадоны на странице El Chiringuito TV в «Твиттере».
Марадона подписал контракт с аргентинским клубом до конца сезона-2019/20.
В первых пяти турах аргентинской Примеры в нынешнем сезоне «Химнасия» набрала только одно очко. Команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул клуб из-за операций на плече и колене.
Марадона намерен встретиться с Путиным и Лукашенко
- 8 сентября 2019
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