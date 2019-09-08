Италия обыграла Финляндию, Греция упустила победу над Лихтенштейном

В матчах группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Италии обыграла Финляндию, а национальная команда Греции сыграла вничью с Лихтенштейном.
Первая встреча проходила в Тампере на одноимённом стадионе. Итоговый счёт матча — 2:1. Первыми во встрече забили гости. На 59-й минуте автором забитого мяча стал форвард итальянцев Чиро Иммобиле. Финны сравняли счёт благодаря пенальти, который на 72-й минуте реализовал их нападающий Теэму Пукки. Победу итальянцам принёс результативный удар с 11-метровой отметки Жоржиньо.
Матч между сборными Греции и Лихтенштейна проходил на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершился со счётом 1:1. Автором первого гола во встрече стал полузащитник хозяев Георгиос Масурас. Гости спаслись от поражения на 85-й минуте, когда ворота греков поразил Деннис Саланович.
- 8 сентября 2019
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