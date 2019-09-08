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Италия обыграла Финляндию, Греция упустила победу над Лихтенштейном

Италия обыграла Финляндию, Греция упустила победу над Лихтенштейном
Футбол / Евро-2020 0

В матчах группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Италии обыграла Финляндию, а национальная команда Греции сыграла вничью с Лихтенштейном.

Первая встреча проходила в Тампере на одноимённом стадионе. Итоговый счёт матча — 2:1. Первыми во встрече забили гости. На 59-й минуте автором забитого мяча стал форвард итальянцев Чиро Иммобиле. Финны сравняли счёт благодаря пенальти, который на 72-й минуте реализовал их нападающий Теэму Пукки. Победу итальянцам принёс результативный удар с 11-метровой отметки Жоржиньо.

Матч между сборными Греции и Лихтенштейна проходил на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершился со счётом 1:1. Автором первого гола во встрече стал полузащитник хозяев Георгиос Масурас. Гости спаслись от поражения на 85-й минуте, когда ворота греков поразил Деннис Саланович.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 6-й тур
08 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 2
Италия
0:1 Иммобиле – 59'   1:1 Пукки – 72' (пен)   1:2 Жоржиньо – 79' (пен)
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 6-й тур
08 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
1 : 1
Лихтенштейн
1:0 Масурас – 33'   1:1 Саланович – 85'
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