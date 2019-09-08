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Сборная Испании разгромила Фарерские острова в отборе Евро-2020

Сборная Испании разгромила Фарерские острова в отборе Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании обыграла команду Фарерских островов со счётом 4:0. Встреча состоялась в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон». Обслуживал матч польский арбитр Кшиштоф Якубик.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал нападающий Родриго Морено, которому ассистировал Микель Оярсабаль. В начале второго тайма он же увеличил преимущество испанской национальной команды, оформив дубль. Голевой передачей отметился Тьяго Алькантара. В концовке встречи ещё два гола забил Пако Алькасер.

Сборная Испании, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице группы F. Фарерские острова (0) — на последнем, 6-м месте в таблице.

Также завершился ещё один матч в группе F. Сборные Швеции и Норвегии сыграли вничью со счётом 1:1.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 6-й тур
08 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Фарерские острова
1:0 Родриго – 13'   2:0 Родриго – 50'   3:0 Алькасер – 89'   4:0 Алькасер – 90+2'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 6-й тур
08 сентября 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
1 : 1
Норвегия
0:1 Йохансен – 45'   1:1 Форсберг – 60'
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