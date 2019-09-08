Сборная Испании разгромила Фарерские острова в отборе Евро-2020

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании обыграла команду Фарерских островов со счётом 4:0. Встреча состоялась в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон». Обслуживал матч польский арбитр Кшиштоф Якубик.
Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал нападающий Родриго Морено, которому ассистировал Микель Оярсабаль. В начале второго тайма он же увеличил преимущество испанской национальной команды, оформив дубль. Голевой передачей отметился Тьяго Алькантара. В концовке встречи ещё два гола забил Пако Алькасер.
Сборная Испании, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице группы F. Фарерские острова (0) — на последнем, 6-м месте в таблице.
Также завершился ещё один матч в группе F. Сборные Швеции и Норвегии сыграли вничью со счётом 1:1.
- 8 сентября 2019
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