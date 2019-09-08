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Глушаков восстановился после травмы и сможет сыграть с «Ростовом»

Глушаков восстановился после травмы и сможет сыграть с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков восстановился после травмы и сможет принять участие в ближайшем матче команды, говорится в заявлении пресс-службы клуба в «Твиттере».

«Денис Глушаков тренируется в общей группы команды и сможет принять участие в матче против «Ростова» после повреждения», — говорится в сообщении в «твиттере» «Ахмата».

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Ахматом» состоится 16 сентября. Встреча пройдёт в Ростове. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 20:30 мск.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ахмат» занимает 12-е место. В активе команды из Грозного 8 очков.

Глушаков перешёл в «Ахмат» минувшим летом на правах свободного агента. Последним клубом 32-летнего хавбека был «Спартак».

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