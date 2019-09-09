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Шевченко — об освобождении украинцев: это более важное событие, чем футбол

Шевченко — об освобождении украинцев: это более важное событие, чем футбол
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с возвращением на родину соотечественников, которые содержались в заключении в России.

«Вы знаете, я думаю, нет ни одного украинца, который бы за эту ситуацию не переживал. На протяжении года видели, что велись определённые переговоры. Обмен мог осуществиться раньше, но сорвался. Очень важно было забрать наших моряков, наших ребят, вернуть домой, к своим семьям. Наконец-то это осуществилось. Я увидел эту новость перед матчем с Литвой – был очень рад. Это более важное событие, чем футбол», — сказал Шевченко в эфире телепрограммы «ПроФутбол».

Сборная Украины возглавляет турнирную таблицу группы B отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, набрав в пяти матчах 13 очков.

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