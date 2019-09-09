Главный тренер сборной Косово провёл сверхэмоциональную пресс-конференцию
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд провёл сверхэмоциональную пресс-конференцию перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии.
68-летний специалист в спокойной манере общался с журналистами о предстоящей встрече. Однако достаточно неожиданно он начал кричать и вести себя не вполне адекватно.
Фото доступно в «твиттере» The Sun.
Относительно самого матча Шалланд сказал: «Это наша мечта — выиграть у Англии. Я просто надеюсь, что встреча с Англией не обернётся кошмаром. Наши игроки не могут быть суперзвёздами, но все готовы играть за эту команду и бороться за неё».
Матч между сборными Англии и Косово состоится 10 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45.
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