Сафин: Надаль мог бы играть в «Зените» или «Спартаке» и быть лучшим

Победитель US Open – 2000, бывшая первая ракетка мира Марат Сафин выразил мнение, что испанский теннисист Рафаэль Надаль мог бы успешно выступать в Российской Премьер-Лиге.

«Надаль мог бы играть у нас в «Зените» или «Спартаке». Реально очень хорошо играет в футбол. Он был бы там лучшим», — сказал Сафин в эфире Первого канала.

В эти минуты Надаль встречается с россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Счёт после двух сетов — 2:0 (7:5, 6:3) в пользу испанца.

Российские теннисисты не играли в финалах турниров «Большого шлема» с 2005 года, когда именно Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом.

Надаль и Медведев впервые встретились на корте в официальном матче в 2019 году. В финале турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале победил испанец (6:3, 6:0).