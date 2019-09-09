Президент Франции извинился перед премьер-министром Албании за инцидент с гимном

Президент Франции Эммануэль Макрон принёс извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Напомним, сотрудники стадиона «Стад де Франс» вместо гимна Албании включили гимн Андорры. Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч, пока на арене не прозвучал правильный гимн. Диктор стадиона принёс извинения, но адресовал их Армении.

«Президент Макрон выразил свои искренние извинения за скандальную оплошность Федерации футбола Франции с нашим государственным гимном!

Назвав это «недопустимой ошибкой» и оценив реакцию наших игроков, он попросил меня опубликовать его извинения», – написал премьер-министр Албании в своём «твиттере».