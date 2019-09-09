Кудряшов: уверен, что менталитет сборной России поменялся

Защитник национальной команды России Фёдор Кудряшов дал комментарий в преддверии матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Казахстана.

«Было ли важно получить вызов в сборную после того, как летом сменил клуб? Конечно, важно, как и для любого футболиста. Чувствую, что тренерский штаб мне доверяет. Понятно, что если в клубе у меня не будет складываться, то и в сборную я не попаду. Поэтому делаю всё, что от меня зависит, а решение уже за тренерами сборной. Когда меня вызывают, всегда старюсь выкладываться по максимуму, чтобы доказать, что не зря попал в сборную.

Раньше сборная часто допускала ошибки в важнейших матчах? Я уверен, что наш менталитет поменялся. И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира. Как говорил Артём Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют», — приводят слова Кудряшова «Известия».

Матч Россия – Казахстан состоится сегодня, 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.