Месси и Суарес готовы выйти на поле в матче с «Валенсией»

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес готовы выйти на поле в матче следующего тура Ла Лиги с «Валенсией». Оба игрока прошли восстановление после травм. Месси получил травму на тренировке каталонцев. У нападающего было диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Суарес же получил повреждение икроножной мышцы в стартовом матче сезона с «Атлетико» (0:1). Оба футболиста должны приступить к тренировкам уже в ближайшую среду, 11 сентября, сообщает Mundo Deportivo.
Оба футболиста будут готовы к игре с «Валенсией», правда, пока не ясно, будут ли они включены в основной состав команды.
Кроме того, ещё один травмированный футболист «Барселоны» Усман Дембеле восстановится через неделю. После окончания срока восстановления Усман должен будет пройти ещё дополнительные медицинские тесты.
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