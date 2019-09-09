Матич познакомил своего сына с Роналду после матча Сербия — Португалия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманья Матич познакомил своего сына с нападающим «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. После окончания матча квалификации к Евро-2020, когда Роналду выходил из раздевалки, к нему подошёл Матич со своим сыном, сообщает Mondo sport.



Мальчик пришёл на встречу с кумиром вместе со своим другом. Роналду с удовольствием провёл время с детьми, сфотографировался с ними и немного пообщался с Матичем.



Сборная Португалии обыграла сербов со счётом 4:2, а на счету Роналду третий гол. Следующая встреча сборной Португалии пройдёт завтра, 10 сентября, со сборной Литвы. Сборная Сербии в тот же день проведёт матч с Люксембургом.

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