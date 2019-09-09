Кейн: никогда не было чувства, что нужно извиниться за нырок

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн признался, что никогда не симулирует, чтобы заработать пенальти. В двух последних матчах форвард пытался заработать пенальти, падая в чужой штрафной, но оба раза судья не назначил 11-метровый удар.



«У меня никогда не было чувства, что нужно извиниться за нырок. После матча с „Ньюкаслом“ я говорил, что это чистый пенальти. После игры с „Арсеналом“ сказал, что это 50 на 50. Похожий пенальти нам дали на „Уэмбли“ в прошлом году. Так бывает. Я такой футболист, который правильно использует своё тело. Если бы нарушение правил против „Арсенала“ было в середине поля, это был бы фол, но в штрафной не всегда получаешь пенальти. У всех есть право на мнение, и меня это не волнует», — цитирует Кейна Daily Mail.

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