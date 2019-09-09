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«Интер» определился с двумя главными трансферными целями

«Интер» определился с двумя главными трансферными целями
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» намерен усилить состав ещё двумя футболистами в одно из ближайших трансферных окон.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Tuttosport, руководство нерадзурри в лице генерального директора Джузеппе Маротты определило короткий список из главных целей клуба, в который вошли 24-летний полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и 21-летний нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза.

Проблемой для «Интера» может стать серьёзный конкурент – в услугах обоих футболистов также заинтересован туринский «Ювентус».

«Интер» после двух туров стартовавшего сезона итальянской Серии А занимает первое место, набрав 6 очков. «Ювентус» располагается на второй строчке и уступает нерадзурри по дополнительным показателям.

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