«Интер» определился с двумя главными трансферными целями
Миланский «Интер» намерен усилить состав ещё двумя футболистами в одно из ближайших трансферных окон.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на Tuttosport, руководство нерадзурри в лице генерального директора Джузеппе Маротты определило короткий список из главных целей клуба, в который вошли 24-летний полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и 21-летний нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза.
Проблемой для «Интера» может стать серьёзный конкурент – в услугах обоих футболистов также заинтересован туринский «Ювентус».
«Интер» после двух туров стартовавшего сезона итальянской Серии А занимает первое место, набрав 6 очков. «Ювентус» располагается на второй строчке и уступает нерадзурри по дополнительным показателям.
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