Юмтити: я разменная монета в сделке по Неймару? Безумие

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити прокомментировал связанные с ним трансферные слухи, возникавшие в ходе минувшего летнего трансферного окна.



«Честно говоря, не знаю, откуда взялись слухи о моём переходе в «Арсенал». В один вечер мне просто начали писать друзья: «А, так ты перейдёшь в «Арсенал»?». Я ни о чём не жалею и намерен остаться в «Барселоне». Не знаю, контактировал ли «Арсенал» с моим агентом. Я просто сказал ему, что меня не волнует, что будет происходить летом и что интерес со стороны других клубов можно даже не обсуждать со мной. Это было бы бессмысленно, я бы в любом случае отвечал одинаково.



Что касается слухов о том, что я мог стать разменной монетой в сделке по Неймару, это безумие. Меня это рассмешило, даже не знаю, что об этом сказать. Мечта моего детства – играть за «Барселону», — цитирует Юмтити Sport.es со ссылкой на Canal Football Club.

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