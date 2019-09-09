Миланский «Интер» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в нынешнем сезоне.



Экипировка выполнена преимущественно в чёрном цвете, при этом вставки сделаны в непривычном для итальянского клуба жёлтом цвете. Техническим спонсором нерадзурри является американская фирма Nike.

«Интер» представил третью форму на нынешний сезон. Она чёрно-жёлтая Фото : Официальный сайт ФК «Интер»

«Интер» после двух туров стартовавшего сезона итальянской Серии А занимает первое место, набрав 6 очков. Ближайшими преследователями нерадзурри являются «Ювентус» и «Торино», уступающие им лишь по дополнительным показателям.



В 3-м туре «Интеру» предстоит на своём поле встретиться с «Удинезе». Матч состоится 14 сентября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

