«Интер» представил третью форму на нынешний сезон. Она чёрно-жёлтая

Миланский «Интер» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в нынешнем сезоне.
Экипировка выполнена преимущественно в чёрном цвете, при этом вставки сделаны в непривычном для итальянского клуба жёлтом цвете. Техническим спонсором нерадзурри является американская фирма Nike.
«Интер» после двух туров стартовавшего сезона итальянской Серии А занимает первое место, набрав 6 очков. Ближайшими преследователями нерадзурри являются «Ювентус» и «Торино», уступающие им лишь по дополнительным показателям.
В 3-м туре «Интеру» предстоит на своём поле встретиться с «Удинезе». Матч состоится 14 сентября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
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