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Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе

Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев. Наставник чёрно-белых победил за явным преимуществом. Его команда выиграла шесть матчей из шести возможных и вышла на чистое первое место в турнирной таблице, отодвинув «Химки».

В голосовании болельщиков с небольшим преимуществом победил главный тренер «Чайки» Дмитрий Воецкий, за которого высказалось 24,7% проголосовавших. Совсем ненамного от него отстал Савичев, получивший 23,4% голосов. Третье место досталось Андрею Талалаеву («Химки») – 16,7% респондентов.

Календарь матчей Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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