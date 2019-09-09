Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев. Наставник чёрно-белых победил за явным преимуществом. Его команда выиграла шесть матчей из шести возможных и вышла на чистое первое место в турнирной таблице, отодвинув «Химки».
В голосовании болельщиков с небольшим преимуществом победил главный тренер «Чайки» Дмитрий Воецкий, за которого высказалось 24,7% проголосовавших. Совсем ненамного от него отстал Савичев, получивший 23,4% голосов. Третье место досталось Андрею Талалаеву («Химки») – 16,7% респондентов.
Календарь матчей Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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