Лукас Сантос дебютирует за ЦСКА в матче с «Араратом»

Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос сегодня, 9 сентября, дебютирует за свою команду. Бразилец выйдет в основном составе команды на товарищеский матч с московским «Араратом», сообщает пресс-служба «армейского» клуба. Встреча начнётся в 12:00 мск на базе ЦСКА в Ватутинках.



ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Тикнизян, Крачковский, Янов, Марадишвили.

Напомним, что Сантос перешёл из «Васко да Гамы» в ЦСКА на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.

ЦСКА после восьми туров занимает в таблице РПЛ четвёртое место.