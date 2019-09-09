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Лукас Сантос дебютирует за ЦСКА в матче с «Араратом»

Лукас Сантос дебютирует за ЦСКА в матче с «Араратом»
Футбол / РПЛ 0

Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос сегодня, 9 сентября, дебютирует за свою команду. Бразилец выйдет в основном составе команды на товарищеский матч с московским «Араратом», сообщает пресс-служба «армейского» клуба. Встреча начнётся в 12:00 мск на базе ЦСКА в Ватутинках.

ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Тикнизян, Крачковский, Янов, Марадишвили.

Напомним, что Сантос перешёл из «Васко да Гамы» в ЦСКА на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.

ЦСКА после восьми туров занимает в таблице РПЛ четвёртое место.

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