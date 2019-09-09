Рамос: моя цель — сыграть 200 матчей за сборную Испании

Защитник сборной Испании Серхио Рамос после победы над командой Фарерских островов (4:0) рассказал, сколько хочет провести матчей за свою национальную команду.
Рамос сыграл свой 167-й матч за национальную команду, благодаря чему догнал по этому показателю рекордсмена Икера Касильяса.
«Рекорды существуют, чтобы их бить. Надеюсь, что смогу достичь большего, если не будет травм. Моя цель состоит в том, чтобы достичь 200 матчей. Раньше я мечтал приехать в сборную, потом были трофеи, а впереди у меня ещё много лет в футболе», — цитирует Mundo Deportivo Рамоса.
33-летний Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года и в 167 матчах стал автором 21 забитого мяча. В составе национальной сборной футболист становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах, а в 2010 году стал победителем чемпионата мира.
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