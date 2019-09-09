Сусаета, проведший 22 года в «Атлетике», перешёл в японский клуб

Бывший полузащитник «Атлетика» из Бильбао Маркел Сусаета продолжит карьеру в Японии.



31-летний футболист заключил соглашение с клубом «Гамба Осака», о чём сообщается в официальном «твиттере» команды. Подробности сделки не уточняются.



«Гамба Осака» в настоящий момент занимает 14-е место в турнирной таблице японской Джей-лиги. В 25 турах команда набрала 28 очков, одержав всего 6 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 9 поражений.

Сусаета является воспитанником «Атлетика», в системе которого находился с 1997 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах испанской Примеры, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.



В составе команды из Бильбао Маркел однажды становился финалистом Лиги Европы и дважды – Кубка Испании.