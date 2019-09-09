Футбольно-спортивная игра для читателей «Чемпионата» в Москве

Новая футбольно-спортивная игра от «Чемпионата» и Quiz Time пройдёт 11 сентября в баре «Прогноз Погоды» (3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 3). Стартовый свисток – в 20:00. В команде от двух до семи человек. Помимо традиционных раундов о футболе, игры «Верю – не верю» и капитанского конкурса участники сыграют нефутбольный раунд, который полностью посвящён вопросам из самых разнообразных видов спорта. Задания подготовлены опытным автором, читателем «Чемпионата» со стажем. Запись на игру займёт не больше минуты – https://qztm.ru/games/236.



Перед началом игры командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. Знания в футболе приветствуются, но порой достаточно только логики и чувства юмора.