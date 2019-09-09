Сарри хочет, чтобы Роналду забил в Серии А 40 голов

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказал пожелание нападающему Криштиану Роналду, чтобы тот в нынешнем сезоне забил 40 голов и более в чемпионате Италии, сообщает Tuttosport. Рекордом Серии А по количеству голов за сезон принадлежит Гонсало Игуаину — 36 (в составе «Наполи»).
В нынешнем сезоне португальский футболист провёл в чемпионате Италии два матча, в которых забил один мяч.
Ранее стало известно, что Роналду является самым быстрым нападающим Серии А. Его максимальная скорость в матчах нынешнего сезона составила 34,62 км/ч.
Португалец вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком вошёл в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола. Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 сентября в Милане.
- 9 сентября 2019
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