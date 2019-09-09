Министр спорта Сирии: хочу, чтобы из всех команд «Ростов» первым приехал к нам

Футболисты молодёжной сборной Сирии (игроки до 21 года) сыграли важный для себя матч с «Ростовом», приобретя хороший и полезный опыт. Об этом заявил министр спорта Сирии Ибрагим Абазид. «Ростов» разгромил в товарищеском матче сирийцев со счётом 3:0.



«Я сегодня смотрел очень хорошую, сильную игру в исполнении «Ростова». Мне очень понравилось, как коллектив работает. Этот матч очень важен для нас, мне кажется, повторный поединок, который будет через два дня, принесёт ещё больше пользы», — цитирует Абазида пресс-служба «Ростова».



Министр также добавил, что хотел бы в будущем пригласить ростовский клуб на игру в Сирию.



«У нас в стране сейчас запрет на официальные матчи из-за положения. ФИФА запрет пока не снимает, но обещали, что скоро будет снят. Когда снимут, то первой командой, которая приедет в Сирию, хочу, чтобы был «Ростов», — подчеркнул Абазид.

«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче