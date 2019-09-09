Министр спорта Сирии: хочу, чтобы из всех команд «Ростов» первым приехал к нам

Футболисты молодёжной сборной Сирии (игроки до 21 года) сыграли важный для себя матч с «Ростовом», приобретя хороший и полезный опыт. Об этом заявил министр спорта Сирии Ибрагим Абазид. «Ростов» разгромил в товарищеском матче сирийцев со счётом 3:0.
«Я сегодня смотрел очень хорошую, сильную игру в исполнении «Ростова». Мне очень понравилось, как коллектив работает. Этот матч очень важен для нас, мне кажется, повторный поединок, который будет через два дня, принесёт ещё больше пользы», — цитирует Абазида пресс-служба «Ростова».
Министр также добавил, что хотел бы в будущем пригласить ростовский клуб на игру в Сирию.
«У нас в стране сейчас запрет на официальные матчи из-за положения. ФИФА запрет пока не снимает, но обещали, что скоро будет снят. Когда снимут, то первой командой, которая приедет в Сирию, хочу, чтобы был «Ростов», — подчеркнул Абазид.
- 9 сентября 2019
-
15:03
-
14:50
-
14:44
-
14:25
-
14:12
-
14:04
-
13:49
-
13:43
-
13:37
-
13:11
-
12:56
-
12:47
-
12:40
-
12:27
-
12:13
-
12:01
-
11:49
-
11:41
-
11:27
-
11:23
-
11:11
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:26
-
10:08
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:20
-
09:17
-
09:10