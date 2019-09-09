«Монако» — лидер по выручке с продаж за последние девять лет, «Челси» — второй

CIES Football Observatory на своём сайте огласил итоги исследования, в ходе которого рассматривались показатели выручки европейских клубов с продажи футболистов в команды из топ-5 лиг континента.



Безоговорочное первое место в рейтинге занял «Монако», которому в период с 2010 года удалось заполучить за своих игроков € 1029 млн. На второй строчке с серьёзным отставанием от монегасков расположился «Челси» (€ 868 млн). Замыкает тройку «Ювентус» (€ 787 млн).



Полностью топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:



1. «Монако» (Франция) – € 1029 млн

2. «Челси» (Англия) – € 868 млн

3. «Ювентус» (Италия) – € 787 млн

4. «Бенфика» (Португалия) – € 780 млн

5. «Реал» (Испания) – € 763 млн

6. «Атлетико» (Испания) – € 754 млн

7-8. «Рома» (Италия) – € 726 млн

7-8. «Барселона» (Испания) – € 726 млн

9. «Ливерпуль» (Англия) – € 716 млн

10. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – € 678 млн.