Слуцкий пошутил над своим образом из «Игры престолов»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поблагодарил своих подписчиков в социальной сети. На аккаунт российского специалиста в «Инстаграме» уже подписались 151 тыс. человек.



Слуцкий опубликовал фотографию, на которой он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов», подписав его сообщением «Толстый король» и добавив несколько смеющихся смайлов.

Напомним, что российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. «Витесс» под руководством Слуцкого набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. В следующем матче «Витесс» на выезде сыграет против «ПСВ ЭЙндховен». Эта встреча состоится 14 сентября.



Расписание матчей Эредивизии сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».