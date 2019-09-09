Слуцкий пошутил над своим образом из «Игры престолов»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поблагодарил своих подписчиков в социальной сети. На аккаунт российского специалиста в «Инстаграме» уже подписались 151 тыс. человек.
Слуцкий опубликовал фотографию, на которой он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов», подписав его сообщением «Толстый король» и добавив несколько смеющихся смайлов.
Напомним, что российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. «Витесс» под руководством Слуцкого набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. В следующем матче «Витесс» на выезде сыграет против «ПСВ ЭЙндховен». Эта встреча состоится 14 сентября.
Расписание матчей Эредивизии сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Слуцкий пошутил над своим образом из «Игры престолов»
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