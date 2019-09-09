Кьеллини будет на скамейке запасных «Ювентуса» в роли «неиграющего капитана»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, несмотря на травму, будет находиться на скамейке запасных своей команды. Как сообщает Tuttosport, игрок, который перенёс операцию, будет на скамейке в роли «неиграющего капитана» во всех матчах, в том числе и выездных.
Напомним, что 35-летний футболист сыграл один матч в нынешнем сезоне, после чего получил разрыв крестообразных связок колена. Кьеллини вернётся на поле уже в следующем году.
Кьеллини перешёл в «Ювентус» летом 2005 года из «Фиорентины». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 77 млн. В составе туринского клуба он сыграл 507 матчей и забил 36 мячей. Контракт защитника с чемпионом Италии рассчитан до следующего лета. За 14 лет в «Ювентусе» футболист выиграл на клубном уровне 16 трофеев.
Кьеллини перенёс операцию на колене и выбыл из строя на 6 месяцев
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