Кьеллини будет на скамейке запасных «Ювентуса» в роли «неиграющего капитана»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, несмотря на травму, будет находиться на скамейке запасных своей команды. Как сообщает Tuttosport, игрок, который перенёс операцию, будет на скамейке в роли «неиграющего капитана» во всех матчах, в том числе и выездных.



Напомним, что 35-летний футболист сыграл один матч в нынешнем сезоне, после чего получил разрыв крестообразных связок колена. Кьеллини вернётся на поле уже в следующем году.

Кьеллини перешёл в «Ювентус» летом 2005 года из «Фиорентины». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 77 млн. В составе туринского клуба он сыграл 507 матчей и забил 36 мячей. Контракт защитника с чемпионом Италии рассчитан до следующего лета. За 14 лет в «Ювентусе» футболист выиграл на клубном уровне 16 трофеев.