«Ощущение, что находишься в гетто». На игрока «Челси» жалуются из-за рэпа

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик столкнулся с недовольством со стороны собственных соседей, сообщает The Sun.



По словам источника, на 23-летнего футболиста жалуются из-за слишком громкого прослушивания рэп-музыки, которое тот часто устраивает на своём участке. Женщина, живующая по соседству с Рубеном, уже подала жалобу на него в местные правительственные органы. По её словам, ей приходится орать на спортсмена через забор, чтобы тот убавил громкость. Также соседей не устраивает содержание песен, которые слушает Лофтус-Чик. По их мнению, текст треков слишком груб и агрессивен.



«Из-за этой музыки возникает ощущение, что ты находишься в гетто, а не в Кобхеме», — заявил один из жителей района.

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