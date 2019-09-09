Видич: Месси был предсказуемым игроком, Гвардиола изменил его

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич оценил влияние экс-главного тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолы, ныне возглавляющего «Манчестер Сити», на нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.



«Гвардиола изменил Месси. Лео играл на правом фланге и часто смещался в центр. Он был опасен, но предсказуем. Гвардиола сделал из него центрального нападающего, и Месси стал лучше. Вся команда начала играть на него.



Я играл против Месси дважды, и в обоих случаях мы проиграли. Тяжело признать, что «Барселона» была лучше нас. В 2009 году у нас была отличная команда, и мы могли проявить себя более удачным образом. На тот момент мы были действующими победителями Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. «Барселона» боялась нас больше, чем мы её. Победа в том финале придала им веры в себя. Матч в Риме стал переломным моментом для «Барселоны» Гвардиолы», — цитирует Видича The Athletic.

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