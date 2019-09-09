Лысцов: «Бенфика» долго держала на меня цену € 10 млн

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов рассказал, почему он долгое время не мог покинуть стан «Бенфики».
«Мои агенты знают, что просто так мне говорить о трансферах не стоит. Если переговоры уже идут, то да. А так, это сильно отвлекает от футбола. «Бенфика» долго держала за меня цену 10 миллионов евро. Потому немного опустила – до 4-6 миллионов евро. Но всё равно это тяжело даже для топ-клубов в России.
В «Бенфике» дают шанс проявиться себя в первой команде. Выходит молодой игрок при полном стадионе, если показывает класс, его оставляют. А в «Бенфике Б» на игры приходит мало людей, запомниться очень трудно. В основной команде проявить себя легко. Ты играешь с профессионалами, которые поддерживают. Соперники, кроме «Порту» и «Спортинга», намного ниже классом. Но мне просто не дали такого шанса», — цитирует Лысцова «Другой город».
- 9 сентября 2019
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