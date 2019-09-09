Россия — Казахстан: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 сентября в 21:45

Сегодня, 9 сентября, состоится матч сборных России и Казахстана. Встреча 6-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 пройдёт в Калининграде на одноимённом стадионе, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступят Милован Джукич и Йовица Татар. Резервный рефери – Милован Милачич.



После пяти туров первое место в группе I занимает Бельгия, в активе которой 15 очков. Ближайший преследователь бельгийцев в лице России отстаёт на три очка. Казахстан (7) располагается на третьей строчке.



С положением национальных команд в группах отбора Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей доступно по ссылке.

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